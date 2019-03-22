Пенсионный фонд назвал имеющие право на двойную пенсию категории россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) в связи с внесением в Госдуму законопроекта о расширении списка получателей дополнительных выплат уточнил категории граждан, которые уже сейчас имеют право на получение двух пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

В настоящее время правом на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто в результате получил радиационное облучение.

Более того, на дополнительные пенсионные выплаты могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, в том числе граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им назначают государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Две пенсии получают те, кто после военной травмы стал инвалидом. Родители погибших во время службы и их вдовы, которые не вступили в новый брак, также входят в список получателей двух пенсионных выплат.​

К этому списку также отнесены летчики-испытатели и космонавты, которые получают как государственную пенсию, так и страховую пенсию по старости.