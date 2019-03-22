Пенсионный фонд назвал имеющие право на двойную пенсию категории россиян

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 63,87 0 EUR Бирж. 72,63 -0,24 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,68 63,22 EUR Нал. 74,14 72,16 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1370 -0,0045 BTC/USD Бирж. 4 043,00 -1,90 IMOEX 2 507,81 0,14% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 21 мар, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 21 мар, 13:59
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают топ-менеджеры в строительстве Pro, 08:41 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 08:34 Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сообщила о перенесенном инсульте Общество, 08:24 Пенсионный фонд назвал имеющие право на двойную пенсию категории россиян Общество, 08:17 Разведка США узнала о подготовке к испытаниям 20 гиперзвуковых «Кинжалов» Политика, 08:10 Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы Политика, 07:47 Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Бизнес, 07:35 Основатель PapaJobs — о стартапе, дресс-коде и «счастливом» чек-листе РБК и Dockers, 07:28 Власти заявили о 640 пострадавших при взрыве на заводе пестицидов в Китае Общество, 06:59 Sky узнал об активности британских военных в бункере Лондона из-за Brexit Политика, 06:51 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 06:35 СМИ узнали о приглашении Путина и Меркель на форум «Петербургский диалог» Политика, 06:23 Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае Общество, 05:58 СМИ узнали об освобождении обвиняемых в махинациях в Крыму на 20 млн руб. Общество, 05:41
Общество ,  
0 
Пенсионный фонд назвал имеющие право на двойную пенсию категории россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) в связи с внесением в Госдуму законопроекта о расширении списка получателей дополнительных выплат уточнил категории граждан, которые уже сейчас имеют право на получение двух пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

В настоящее время правом на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто в результате получил радиационное облучение.

Более того, на дополнительные пенсионные выплаты могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, в том числе граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им назначают государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Две пенсии получают те, кто после военной травмы стал инвалидом. Родители погибших во время службы и их вдовы, которые не вступили в новый брак, также входят в список получателей двух пенсионных выплат.​

К этому списку также отнесены летчики-испытатели и космонавты, которые получают как государственную пенсию, так и страховую пенсию по старости.

Как отмечает газета, депутаты ранее внесли в нижнюю палату проект закона, предусматривающий расширение данного списка.

Теги: ПФР, пенсия, увеличение, пенсионеры
Материалы по теме
В ПФР оценили затраты на индексацию пенсий по поручению Путина
Общество
Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала
Экономика
ПФР запустит цифровой аналог пенсионного удостоверения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter