Путин утвердил повышенные пенсии для семей погибших военных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышенные пенсии для семей погибших военных. Документ, который вносит поправки в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу «пенсия по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи назначается с учетом повышений».

Согласно ст. 45 этого закона «Повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров», пенсии Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации повышаются на 100% размера выплаты, участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий — на 32%. На столько же повышаются выплаты жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам фашистских концлагерей и гетто.

После того как 20 июля Путин подписал закон о поправках к нему, доплаты к пенсиям, предусмотренные для этих категорий граждан, после их смерти будут начисляться их родным к пенсии по случаю потери кормильца.