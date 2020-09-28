Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку

Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов на оперативном совещании, видеозапись которого опубликована на сайте правительства региона.

«Мы формируем новую структуру органов власти», — объяснил кадровые перестановки Солодов.

Из правительства ушли первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, глава регионального Минздрава Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.

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