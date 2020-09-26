На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на руднике в Камчатском крае, сообщает портал «Камчатка-Информ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Рабочий погиб на руднике «Бараньевский» вечером 25 сентября. Во время работ на одном из участков рудника на штольне «Южная» произошел обвал. Под завалом оказался 54-летний проходчик. Тело мужчины уже извлечено. Погибший был уроженцем другого региона России.

В июне произошел пожар на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии. Там загорелась погрузочно-разгрузочная машина. Под землей находились 98 человек, их подняли на поверхность.