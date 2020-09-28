Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем работника атомной промышленности, отметив, что Россия планирует укреплять потенциал атомной отрасли. Об этом он сообщил в видеоролике, который был показан в эфире телеканала «Россия 24».

«И мы будем его (российский атомный комплекс — РБК) последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века», — сказал глава государства.

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