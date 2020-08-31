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Общество ,  
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На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»
Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

На Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока. Об этом сообщает «Росэнергоатом».

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.

В «Росэнергоатоме» пояснили, что эту реакторную установку впервые вывели на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока
Общество
Фото: rearu / VK

Как рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев, теперь можно будет провести тестирования. «После того как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — добавил он.

Энергоблок № 6 ВВЭР-1200 начали поэтапно вводить в эксплуатацию 19 июля. Тогда «Росэнергоатом» сообщил, что все работы, связанные с сооружением энергоблока, уже закончены, а ядерное топливо загружено в блок.

Завершение ввода в эксплуатацию запланировано на 2021 год. Новый блок заменит энергоблок № 2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который работал в течение 45 лет.

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Теги: Росэнергоатом, АЭС
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