На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

Фото: АО «Концерн Росэнергоатом»

На Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск ядерного реактора нового энергоблока. Об этом сообщает «Росэнергоатом».

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.

В «Росэнергоатоме» пояснили, что эту реакторную установку впервые вывели на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

Как рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев, теперь можно будет провести тестирования. «После того как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — добавил он.