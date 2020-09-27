Власти Калининградской области уточнили число погибших в ДТП с автобусом

В Калиниградской области из-за аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек, а не семь, как сообщалось ранее. Об этом заявила пресс-служба областного правительства, передает ТАСС.

«Погибших шесть на текущий момент», — указала пресс-служба, информацию подтвердили в областном УМВД.

Восемь пострадавших находятся в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии, один человек в среднем. Водитель автобуса выжил и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту необходимо сделать несколько операций, одну из которых уже провели.

Замначальника ГУ МЧС по Калининградской области Алексей Жуков сообщил ТАСС, что всего в результате ДТП пострадали 14 человек. Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.