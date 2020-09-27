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Общество ,  
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Власти Калининградской области уточнили число погибших в ДТП с автобусом

В Калиниградской области из-за аварии с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек, а не семь, как сообщалось ранее. Об этом заявила пресс-служба областного правительства, передает ТАСС.

«Погибших шесть на текущий момент», — указала пресс-служба, информацию подтвердили в областном УМВД.

В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек
Общество
Фото:МЧС России

Восемь пострадавших находятся в больнице, семеро из них в тяжелом состоянии, один человек в среднем. Водитель автобуса выжил и госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Пациенту необходимо сделать несколько операций, одну из которых уже провели.

Замначальника ГУ МЧС по Калининградской области Алексей Жуков сообщил ТАСС, что всего в результате ДТП пострадали 14 человек. Среди погибших есть один ребенок 2011 года рождения.

Днем 27 сентября автобус столкнулся на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево с грузовиком, перевозившем песок. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Аварию проверяет областной СК и Ространснадзор. Следователя завели дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

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