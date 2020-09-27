В Калининградской области после ДТП с семью погибшими возбудили дело

Фото: МЧС России

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Светлану Поставничую.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Также обстоятельства аварии изучают в Ространснадзоре.

ДТП в Калининградской области произошло днем 27 сентября на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево. Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек, среди них ребенок. Еще 14 человек пострадали.