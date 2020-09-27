В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек

Фото: МЧС России

В Калининградской области в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовым автомобилем погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло на дороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево днем 27 сентября. Среди погибших один ребенок 2011 года рождения, еще восемь человек получили различные травмы.

В МЧС добавили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека и 13 единиц техники.

В Следственном управлении регионального СК агентству сообщили, что погибли семь человек.