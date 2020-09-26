Один человек пострадал в ДТП с участием Ferrari на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы в результате столкновения автомобиля Ferrari и маршрутного такси пострадал человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам представителя главка, ДТП произошло около 15:20 26 сентября в районе станции метро «Щукинская». По предварительным данным, Ferrari въехал в стоящий автомобиль.

«Пострадал пассажир маршрутного такси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в пресс-службе.