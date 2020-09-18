В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково утром 18 сентября совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Пилот судна погиб. Находился ли кто-то кроме него в самолете, не сообщается.

Как указывает надзорное ведомство, полет легкомоторного самолета не согласовывался с учреждениями организации воздушного движения. Владельцем судна, по предварительным данным, является предприниматель, сообщает прокуратура.

На место крушения выехали ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа, МЧС, а также сотрудники территориальных органов МВД.