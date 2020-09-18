Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
За сутки от коронавируса в России умерли 134 человека Общество, 10:42 Суточный прирост больных COVID-19 в России поставил двухмесячный рекорд Общество, 10:38 В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета Общество, 10:35 РФС рекомендовал вернуть гостевых фанатов на матчи чемпионата России Спорт, 10:27 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 10:21 Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко Политика, 10:07 Володин увидел в ситуации с Навальным участие иностранных спецслужб Общество, 10:06 Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета Экономика, 10:00 Новые правила выхода из ООО: что изменилось Pro, 10:00 В Москве еще 1107 пациентов вылечились от коронавируса Общество, 09:58 Альтернативный сценарий: об облигациях и других конкурентах депозитов РБК и Сбербанк Первый, 09:51 Расходы на выздоровление: в чем особенность бюджетной политики 2021 года Мнение, 09:42 «Ротор» отказался от поездки в Ростов на матч РПЛ из-за коронавируса Спорт, 09:40 Число пострадавших при падении деревьев в Подмосковье выросло до пяти Общество, 09:40
Общество ,  
0 

В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета

Фото:пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В Ульяновской области вблизи населенного пункта Красное Сюндюково утром 18 сентября совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЕЭВС «Синтал» с бортовым номером RA-0931G, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Пилот судна погиб. Находился ли кто-то кроме него в самолете, не сообщается.

Как указывает надзорное ведомство, полет легкомоторного самолета не согласовывался с учреждениями организации воздушного движения. Владельцем судна, по предварительным данным, является предприниматель, сообщает прокуратура.

В Сочи при экстренной посадке частного вертолета пострадали два человека
Общество
Вертолет Robinson

На место крушения выехали ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа, МЧС, а также сотрудники территориальных органов МВД.

Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку на соблюдение законодательства о безопасности полетов и о законном использовании транспортных средств.

Проверку также проводит Приволжское следственное управление. По его данным, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, орошая поля с воздуха. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности
Материалы по теме
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Общество
Прокуратура начала проверку жесткой посадки самолета в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter