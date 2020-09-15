В Подмосковье мужчина обстрелял легкомоторный самолет

Фото: Aviation-images.com / ТАСС

Пилот легкомоторного самолета совершил жесткую посадку в районе подмосковной деревни Шевлино после обстрела его борта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 14 сентября около 16:30 мск.

«Пилот, находясь на высоте 100 м, увидел мужчину, который вел стрельбу из неустановленного оружия, после чего услышал хлопок и несколько ударов по фюзеляжу самолета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Никто не пострадал, личность стрелявшего установлена. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

В субботу, 12 сентября, два человека погибли после крушения легкомоторного самолета рядом с подмосковным Щелково. Самолет совершил жесткую посадку в карьер, частично заполненный водой.