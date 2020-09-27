МЧС сообщило о состоянии пострадавших при обрушении перехода в Ступино

Фото: МЧС России

Число пострадавших при обрушении моста на предприятии в Подмосковье выросло до 39 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По последним данным, при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступине пострадало 39 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет», — сказали в пресс-службе. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших. Все они — работники предприятия, большинство из них — граждане стран СНГ. ЧП произошло на территории компании «ФМ Лоджистик» в деревне Сидорово. Металлический пешеходный переход упал на инженерные коммуникации.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельство обрушения, организована проверка. «После осмотра места происшествия следователи опросят сотрудников, а также руководство предприятия. Будет истребована вся необходимая документация», — сказано в сообщении. Согласно предварительным данным, пешеходный переход обрушился из-за перегрузки.