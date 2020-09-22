Хабаровский минздрав заявил о травмах у 44 пассажиров автобуса после ДТП

Краевая клиническая больница № 2 (Фото: kgbuz_kkb2_хв / Instagram)

Все 44 пассажира автобуса получили травмы в аварии, которая произошла в Ульчском районе Хабаровского края. Об этом сообщили РБК в пресс-службе краевого минздрава.

«По данным главного врача центральной районной больницы Ульчского района, травмы различной степени тяжести получили все пассажиры, но нужно понимать, что это и легкие царапины, ушибы, порезы, и более тяжелые травмы», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что 13 человек с ушибами, переломами, повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар ближайшего населенного пункта, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В 16:30 по местному времени (09:30 мск) на месте ДТП приземлился вертолет Центра медицины катастроф. Четверых пострадавших госпитализировали в Хабаровск в Краевую клиническую больницу № 2. Погибших нет. «Был один ребенок пострадавший, после осмотра на месте ДТП — там была легкая царапина — его отпустили вместе с родителями», — добавили в пресс-службе.

По факту ДТП следственные органы СК России по региону организовали доследственную проверку.

Руководитель компании «Пять звезд» Юрий Васильев сообщил, что перевернувшийся автобус вез рыбаков с путины. «Люди ехали из поселка Подгорный, он напротив Николаевска-на-Амуре. Путина закончилась, выезжают рыбаки, их вывозят по заказу автобусы, наши вывозят автобусы, принадлежащие компании «Пять звезд». И вот случился такой инцидент», — сказал Васильев. Он добавил, что всех пассажиров уже вывезли в поселок Циммермановка, где им предоставляется медицинская помощь. «Те, кто в ней не нуждается, размещены в кафе, у нас там есть комната отдыха, они находятся там, их накормят, и к ним должен подъехать автобус нашей компании», — добавил он.

Пассажирский автобус перевернулся 22 сентября в 24 км от поселка Циммермановка.