Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело

Против водителя автобуса, который попал в аварию в Тверской области, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте регионального управления ведомства. Дело было возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
По словам Волк, данная статься предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По уточненным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще девять человек были госпитализированы. Ранее сообщалось, что при аварии погибли двое человек и 12 пострадали.
Как отмечается в сообщении, 22 апреля в городе Торжок 52-летний водитель не справился с управлением автобуса. Он съехал в кювет и опрокинулся. Всего в момент происшествия в автобусе были 38 пассажиров. В МВД добавили, что некоторые из пассажиров были жителями Тверской области.
В управлении МВД по Тверской области рассказали, что в транспортном средстве были паломники. Автобус ехал из монастыря «Нилова Пустынь» из города Осташкова. В ведомстве отметили, что автобус съехал в кювет после того, как задел правую обочину.