Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,80 61,04 EUR Нал. 76,25 75,11 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8900,08 +147,88 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело
Лента новостей
Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея 22:33, Фотогалерея  Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело 22:32, Общество Кому и чем грозит иск Демпартии по делу о сговоре на выборах в США 22:18, Политика Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой 21:54, Политика Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам» 21:47, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21:45, РБК и Билайн «Локомотив» потерял уже девять очков в весенней части чемпионата России 21:22, Спорт Вселенский патриархат рассмотрел вопрос Порошенко об отдельной церкви 20:51, Политика МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене 20:43, Политика В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области 20:09, Общество Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram 19:58, Общество Акция Telegram в поддержку свободного интернета. Фоторепортаж 19:57, Фотогалерея  МИД Ирана назвал политику США в Сирии недальновидной 19:32, Общество «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина по хоккею 19:19, Спорт Сборная России заняла последнее место на Чешских хоккейных играх 19:17, Спорт ОАЭ обвинили ВВС Катара в опасном сближении с гражданским лайнером 19:05, Политика Макрон призвал не проявлять слабость с Путиным 18:46, Политика ЦСКА обошел «Зенит» в таблице чемпионата России 18:41, Спорт Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов 18:37, Политика Саудовская ПВО уничтожила запущенную Йеменом баллистическую ракету 18:32, Политика Посольство России в Кабуле не получало данных о пострадавших россиянах 18:07, Общество Макрон заявил об отсутствии плана Б по иранской ядерной сделке 17:57, Политика В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами 17:54, Общество Число задержанных полицией активистов в Ереване возросло до 232 человек 17:45, Общество Макрон рассказал о необходимости «строить новую Сирию» после войны 17:34, Политика В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе 17:17, Политика В Ереване после беспорядков на акции протеста пострадали семь человек 17:10, Общество В Одесской области задержали разыскиваемого через Интерпол россиянина 16:40, Общество
Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело
Общество, 22:32
0
Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело

Против водителя автобуса, который попал в аварию в Тверской области, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте регионального управления ведомства. Дело было возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

По словам Волк, данная статься предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По уточненным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще девять человек были госпитализированы. Ранее сообщалось, что при аварии погибли двое человек и 12 пострадали.

В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами
Общество


Как отмечается в сообщении, 22 апреля в городе Торжок 52-летний водитель не справился с управлением автобуса. Он съехал в кювет и опрокинулся. Всего в момент происшествия в автобусе были 38 пассажиров. В МВД добавили, что некоторые из пассажиров были жителями Тверской области.

В управлении МВД по Тверской области рассказали, что в транспортном средстве были паломники. Автобус ехал из монастыря «Нилова Пустынь» из города Осташкова. В ведомстве отметили, что автобус съехал в кювет после того, как задел правую обочину.

Теги: ДТП , Тверская область , Уголовное дело
Главное
Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам» Политика
Материалы по теме
В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области Общество
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Иркутской области Общество
На севере Москвы загорелся пассажирский автобус Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.