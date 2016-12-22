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В Приморье обрушился автомобильный мост
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В Приморье обрушился автомобильный мост
Общество, 09:43
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В Приморье обрушился автомобильный мост

В Михайловском районе Приморского края автомобильный мост обрушился во время движения по нему грузовика. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Автомобильный мост рухнул под грузовиком в Приморье
(Видео: Восток Медиа / YouTube)

«На 5 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов моста через реку Осиновка», — заявили в ведомстве. По предварительным данным, это произошло из-за проезда большегрузного автомобиля.

Как сообщил «РИА Новости» представитель администрации Михайловского района, грузовик при падении придавил легковую машину.

В Приамурье мост обрушился на пути Транссиба
Общество

Как рассказали ТАСС в дежурной части краевой Госавтоинспекции, погиб по меньшей мере один человек — водитель или пассажир легкового автомобиля.

В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю сообщили РБК, что по факту обрушения моста организована доследственная проверка. «Информацию об одном погибшем пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, нужно подождать, когда спецтехника достанет машину из-под завала», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время полиция организовала объезд по трассе через поселок Кремово-1. На месте ЧП работают полиция и спасатели.

Теги: Приморье , обрушение , автомобильный мост
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