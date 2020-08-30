На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

Вид на шахту (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

По словам Фокина, большая часть инфраструктуры в Донбассе уничтожена, многие шахты затоплены. Так, более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Фокин добавил, что необходимо немедленно организовывать работы по их очистке. В противном случае вода заполнит все местные реки и озера, а также войдет в Азовское и Черное моря.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», — сказал он.

Также Фокин говорил, что он сам и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук готовы посетить Донбасс, чтобы провести прямые переговоры. По словам Фокина, поездка в этот регион позволит «узнать, чем они [жители] дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации».