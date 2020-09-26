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Протесты в Белоруссии ,  
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СМИ сообщили о взломе хакерами сайта Белтелерадиокомпании и канала ОНТ

Хакеры взломали сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ). Об этом сообщается на странице портала TUT.by в Telegram-канале.

«Кибер-Партизаны» взломали сайт БТ. Несколько минут в онлайн-вещании по всем каналам шло видео с протестов», — говорится в сообщении.

В момент взлома на сайте компании транслировалась нарезка видеозаписей, на которых запечатлен момент разгонов демонстрантов силовиками. Подборка длилась несколько минут. В настоящее время сайт Белтелерадиокомпании недоступен. В пресс-службе компании ситуацию не прокомментировали.

В заявлении портала добавляется, что онлайн-вещание также поменялось и на сайте телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение Белоруссии — ред. РБК). Однако в настоящее время сайт телеканала доступен.

Информацию о взломе телеканала агентству «Интерфакс-Запад» подтвердила пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.

«Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования»,— сказала она.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии в течение полутора месяцев проходят несогласованные акции протеста. Они начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.
По данным ЦИК Белоруссии, он набрал более 80% голосов избирателей.За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Против всех проголосовали 4,59%. Впоследствии Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность во время закрытой церемонии инаугурации. Однако ранее дата его инаугурации не анонсировалась.

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