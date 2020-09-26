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Сына бывшего вице-губернатора Брянской области арестовали по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается на сайте суда. Обвиняемым по делу проходит сын бывшего вице-губернатора Брянской области Максим Резунов.

«Советский районный суд Брянска рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении водителя, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, под домашним арестом Резунов пробудет до 17 ноября.

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Брянске в ночь на 18 сентября. Находясь за рулем автомобиля Volkswagen, 33-летний сын Резунов наехал на стоящую впереди Toyota Will. Из-за столкновения Volkswagen врезался в Mitsubishi Lancer, ехавший во встречном направлении. От полученных травм водитель Toyota умер в больнице.

После ДТП Александр Резунов подал в отставку с должности вице-губернатора. Его сыну предъявили обвинение по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»).

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