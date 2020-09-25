Следователи предъявили обвинение сыну вице-губернатора Брянской области
Следователи Следственного комитета Брянской области предъявили обвинения участнику ДТП, сыну вице-губернатора региона.
«На основании собранных доказательств водителю автомобиля «Volkswagen Touareg» предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в описании к видео на YouTube-канале СК.
В ведомстве отметили, что следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.