Следователи предъявили обвинение сыну вице-губернатора Брянской области

Авария с участием трех машин произошла в Брянске в ночь на 18 сентября. Автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 33-летний сын вице-губернатора Брянской области Максим Резунов, наехал на стоящую впереди Toyota Will. Из-за столкновения Volkswagen врезался в Mitsubishi Lancer, который ехал во встречном направлении. Водитель Toyota умер в больнице от полученных травм.

Александр Резунов после смертельного ДТП подал в отставку. «Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», — пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона.