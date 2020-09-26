Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением Технологии и медиа, 23:11 За сутки в Москве умерли 18 человек с коронавирусом Общество, 23:05 Байден сравнил Трампа с Геббельсом Политика, 22:59 Вирусологи оценили возможность пожизненного иммунитета к COVID-19 Общество, 22:58 Сына бывшего вице-губернатора Брянской области арестовали по делу о ДТП Общество, 22:56 Украинские дипломаты возмутились материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26 Политика, 22:32 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 22:28 «Сочи» в меньшинстве не позволил «Краснодару» одержать 4-ю победу подряд Спорт, 22:15 Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи авиакатастрофой на Украине Политика, 22:05 Джонсон назвал сумасшедшими противников вакцинации Общество, 21:48 Уступавший 0:3 «Челси» сумел вырвать ничью с «Вест Бромвичем» в концовке Спорт, 21:33 Активисты заявили об обвинении правозащитницы в беспорядках в Белоруссии Политика, 21:27 В «Зените» назвали победу с «Уфой» ответом результативной игре «Баварии» Спорт, 21:21 СМИ узнали мотив нападения на бывшую редакцию Charlie Hebdo Общество, 21:07
Политика ,  
0 

Украинские дипломаты возмутились материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter материал «Би-би-си» о крушении Ан-26 в Харьковской области из-за карты, на которой изображена территория страны без Крыма.

«Трудно поверить своим глазам. Мы очень надеемся, что это была обычная ошибка, которую быстро исправят», — говорится в сообщении украинского диппредставительства.

На сайте «Би-би-си» материал, на который сослалось украинское посольство, больше не доступен.

Представителю Крыма на форуме ООН не дали назвать регион российским
Политика
<p>Роман Чегринец</p>

Военно-транспортный самолет Ан-26 25 сентября потерпел крушение возле города Чугуева в Харьковской области. Авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета. На борту находились 27 человек, 26 из них погибли. Один остается в больнице.

По данному факту завели уголовное дело по ст. 416 УК Украины «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия».
 

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
Киев Би-би-си крушение Ан-26
Материалы по теме
В Киеве словами «не потянем» оценили возможность вернуть Крым силой
Политика
Представителю Крыма на форуме ООН не дали назвать регион российским
Политика
Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter