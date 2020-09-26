Украинские дипломаты возмутились материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter материал «Би-би-си» о крушении Ан-26 в Харьковской области из-за карты, на которой изображена территория страны без Крыма.

«Трудно поверить своим глазам. Мы очень надеемся, что это была обычная ошибка, которую быстро исправят», — говорится в сообщении украинского диппредставительства.

На сайте «Би-би-си» материал, на который сослалось украинское посольство, больше не доступен.