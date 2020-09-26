Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Два человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции Общество, 20:14 Хоккейный «Спартак» выиграл впервые за пять матчей Спорт, 20:12 Саммит ЕС-Украина перенесли Политика, 20:05 Рублев сыграет с Циципасом в финале теннисного турнира в Гамбурге Спорт, 19:46 Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов на газ и электричество Экономика, 19:40 В МЧС назвали причину пожара в Подмосковье Общество, 19:33 При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата Общество, 19:23 «Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске Общество, 19:00 Партия Лимонова объявила о самороспуске и сформировала партию Лимонова Политика, 18:51 Тедеско заявил о нехватке физической формы у Кокорина Спорт, 18:33 «Аталанта» начала новый сезон чемпионата Италии с победой и без Миранчука Спорт, 18:32 Хет-трик Дзюбы позволил «Зениту» вернуться на первое место в таблице Спорт, 18:29 Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики Экономика, 18:26 СМИ сообщили о задержании журналисток на «Женском марше» в Минске Общество, 18:07
Политика ,  
0 

Саммит ЕС-Украина перенесли

Фото:Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Саммит ЕС-Украина, который был запланирован на первое октября, перенесли на шестое октября. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter. По первоначальным планам встреча должна была пройти 1 октября.

«В нашем телефонном разговоре с [председателем Европейского совета] Шарлем Мишелем мы договорились провести встречу 6 октября для 22-го Саммита ЕС-Украина», — написал Зеленский.

Накануне верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Зеленским заявил, что ЕС — «не благотворительная организация и не банкомат», добавив, что только сама Украина может провести нужные реформы. По его словам, со времени соглашения об ассоциации ЕС выделил Украине 14 млрд евро экономической поддержки.

ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом
Общество

В июле Евросоюз согласился выделить Украине микрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис отметил, что ЕС выделяет Украине намного больше, «чем любому другому партнеру».

ЕС Украина Владимир Зеленский
Материалы по теме
ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом
Общество
Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter