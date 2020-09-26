Саммит ЕС-Украина перенесли

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Саммит ЕС-Украина, который был запланирован на первое октября, перенесли на шестое октября. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter. По первоначальным планам встреча должна была пройти 1 октября.

«В нашем телефонном разговоре с [председателем Европейского совета] Шарлем Мишелем мы договорились провести встречу 6 октября для 22-го Саммита ЕС-Украина», — написал Зеленский.

Накануне верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Зеленским заявил, что ЕС — «не благотворительная организация и не банкомат», добавив, что только сама Украина может провести нужные реформы. По его словам, со времени соглашения об ассоциации ЕС выделил Украине 14 млрд евро экономической поддержки.