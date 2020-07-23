ЕС выделит Украине €1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Киев, Украина (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении заместителя главы Европейской комиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса по итогам встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, размещенном на сайте комиссии.

«В рамках нашей цели помочь соседям справиться с последствиями пандемии мы предоставим Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд», — говорится в заявлении.

Домбровскис отметил, что Евросоюз выделяет Киеву «намного больше, чем любому другому партнеру».

Евросоюз поддерживает реформы на Украине и ждет запланированный на 1 октября саммит между сторонами, подчеркнул замглавы ЕК.