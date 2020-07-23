Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Власти Петербурга опровергли планы сделать платным въезд в центр города Общество, 18:47 Запрет на покупку иностранных акций на ИИС: как это поможет биткоину Крипто, 18:36 Владельцы независимых АЗС попросили ограничить рост оптовых цен на бензин Бизнес, 18:29 Федун объявил задачи «Спартака» на следующий сезон Спорт, 18:24 РПЛ назвала дату начала следующего сезона чемпионата России Спорт, 18:24 Beat Film Festival 2020 открывается 1 августа. Гид по фестивалю Стиль, 18:23 Жириновский пообещал добиться помилования Фургала указом президента Политика, 18:19 В России отзовут более 600 Porsche Cayenne Общество, 18:15 ЕС выделит Украине €1,2 млрд на борьбу с COVID-19 Политика, 17:56 Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура Технологии и медиа, 17:52 Больше мороженого: главное в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Pro, 17:48 Кадыров объяснил свое фото с двумя пулеметами в руках Общество, 17:46 Почему биткоин скоро подорожает до $10 000. Есть 3 причины Крипто, 17:45 Собянин заявил о восстановлении трафика на 90% после снятия ограничений Общество, 17:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

ЕС выделит Украине €1,2 млрд на борьбу с COVID-19

Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Евросоюз и Украина подписали меморандум и кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении заместителя главы Европейской комиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса по итогам встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, размещенном на сайте комиссии.

«В рамках нашей цели помочь соседям справиться с последствиями пандемии мы предоставим Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд», — говорится в заявлении.

Домбровскис отметил, что Евросоюз выделяет Киеву «намного больше, чем любому другому партнеру».

Евросоюз поддерживает реформы на Украине и ждет запланированный на 1 октября саммит между сторонами, подчеркнул замглавы ЕК.

Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом
Политика
Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press

Ранее, 20 мая, Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом. Кроме того, США направили помощь и в другие постсоветские республики, в том числе в Узбекистан ($3,9 млн), Азербайджан ($3,6 млн) и Грузию ($2,7 млн).

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Евросоюз, Украина, пандемия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 июля
Общество
Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом
Политика
Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter