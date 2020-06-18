Общество , 18 июн, 15:29
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В Петербурге водитель на пешеходном переходе сбил шесть человек
В Колпино в Санкт-Петербурге водитель на пешеходном переходе сбил шесть человек, все пострадавшие госпитализированы. Об этом говорится в сообщении УГИБДД по городу, поступившем в РБК.
Наезд совершил мужчина 1954 года рождения на машине Volkswagen Touareg. Он сбил людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, пострадали две женщины 1988 и 1989 годов рождения и четыре девочки 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения.
«Все пострадавшие направлены в больницу», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, состояние женщин — удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.