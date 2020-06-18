В Петербурге водитель на пешеходном переходе сбил шесть человек

Фото: podslushano.kolpino / VK

В Колпино в Санкт-Петербурге водитель на пешеходном переходе сбил шесть человек, все пострадавшие госпитализированы. Об этом говорится в сообщении УГИБДД по городу, поступившем в РБК.

Наезд совершил мужчина 1954 года рождения на машине Volkswagen Touareg. Он сбил людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, пострадали две женщины 1988 и 1989 годов рождения и четыре девочки 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения.

«Все пострадавшие направлены в больницу», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, состояние женщин — удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.