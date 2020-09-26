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Генштаб заметил «отработку упражнений» иностранными самолетами у границ

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США
Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: НЦУО РФ / ТАСС)

Самолеты стратегической авиации НАТО за последний месяц совершили около 30 полетов у российских границ. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал начальник российского Генерального штаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, иностранные военные отрабатывают упражнения над акваториями Черного и Балтийского морей, Северно Ледовитого океана и у восточных границ.

«За последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолетов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ, — сказал он. — Они проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По словам Герасимова, Россия неоднократно предлагала руководству НАТО и Вооруженных сил США уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, однако ответа так и не получили.

Он отметил, что российских военных не устраивает такая ситуация, но во избежание конфликта и летчики, и командиры кораблей Военно-морского флота ведут себя сдержанно.

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25 сентября Герасимов заявил, что НАТО наращивает военную активность в 20–30 км от России. В связи с этим России пришлось усилить оборону в районах Баренцева, Черного и Балтийского морей. В тот же день Национальный центр управления обороной России сообщил, что истребитель Су-27 сопроводил у российских границ над Балтийским морем два бомбардировщика В-52Н ВВС США.

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