На месте крушения Ан-26 нашли «черные ящики»

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В ходе поисковых работ в Харьковской области на месте падения самолета Ан-26 найдены бортовые самописцы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Найдены бортовые самописцы, они уцелели, пока с самолета их еще не изъяли», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте крушения работает Государственная комиссия, она выясняет причины катастрофы. Процессом руководят министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Вечером 25 сентября самолет Ан-26 выполнял учебный полет и разбился на подлете к военному аэродрому города Чугуев. На борту находились 27 человек, среди которых были курсанты Харьковского университета ВВС Украины.