В Якутии произошел пожар на руднике АЛРОСА

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Якутии загорелась погрузочно-разгрузочная машина на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону. Он принадлежит компании АЛРОСА.

«Произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке», — уточняется в сообщении.

По информации МЧС, в руднике находились 98 человек, их начали поднимать на поверхность. Уровень газовоздушной смеси остается в норме.

В пресс-службе АЛРОСА РБК сообщили, что задымление техники обнаружил во время работы машинист на отметке -736 м. «Он оперативно сообщил диспетчеру и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем», — отметили в пресс-службе. После этого был введен план по выводу работников с задымленного участка. Работы продолжатся после проверки горных выработок военизированными горноспасательными частями.