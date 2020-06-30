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В Якутии произошел пожар на руднике АЛРОСА

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Якутии загорелась погрузочно-разгрузочная машина на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону. Он принадлежит компании АЛРОСА.

«Произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке», — уточняется в сообщении.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

По информации МЧС, в руднике находились 98 человек, их начали поднимать на поверхность. Уровень газовоздушной смеси остается в норме.

В пресс-службе АЛРОСА РБК сообщили, что задымление техники обнаружил во время работы машинист на отметке -736 м. «Он оперативно сообщил диспетчеру и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем», — отметили в пресс-службе. После этого был введен план по выводу работников с задымленного участка. Работы продолжатся после проверки горных выработок военизированными горноспасательными частями.

Никто из работников рудника, как передает компания, не заявлял об ухудшении здоровья из-за задымления.

Теги: Якутия, пожар, рудник, МЧС
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