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Сбербанк рассказал о переводе своих клиентов-бюджетников на карты «Мир»
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Сбербанк рассказал о переводе своих клиентов-бюджетников на карты «Мир»
Финансы, 17:52
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Сбербанк рассказал о переводе своих клиентов-бюджетников на карты «Мир»

Сбербанк не блокирует карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые его клиенты из числа бюджетников, студентов или пенсионеров получают зарплаты, стипендии и пенсии. Об этом РБК в субботу заявили в кредитной организации.

С 1 июля вступают в силу поправки, в соответствии с которыми бюджетники должны получать зарплаты на карты «Мир». Аналогичное требование содержится в законе для перечисления студенческих стипендий.

В этой связи, как стало известно ранее, банк «Уралсиб» предупредил своих клиентов-бюджетников, что их карты Visa и Mastercard, на которые они получают зарплаты, с 1 июля будут заблокированы.

Комментируя эту информацию, в Сбербанке РБК заверили, что «по инициативе банка случаев блокировки карты с целью перехода клиента на «Мир» не было». В кредитной организации отметили, что к настоящему моменту зарплатные карты «Мир» Сбербанка получили 10 млн бюджетников и студентов.

По закону «О национальной платежной системе» банк с 1 июля может разрешить зачисление зарплаты бюджетнику только на карту «Мир». Если у клиента этой карты нет, согласно инструкции ЦБ деньги могут быть переведены обратно работодателю (или вузу, если речь идет о студенте). Это произойдет, если получатель за десять дней лично не сообщит банку о том, куда эти средства ему зачислить. Также есть возможность в этот же десятидневный срок получить деньги наличными в кассе банка.

«Сбербанк разработал более клиентоориентированный подход — банк будет осуществлять поиск подходящего счета среди ранее открытых у конкретного клиента», — заверили в Сбербанке.

Говоря о пенсионных выплатах, в кредитной организации напомнили, что их перевод на карту «Мир» станет обязательным с 1 июля 2020 года. «Наибольшая часть карт «​Мир» будут оформлены для пенсионеров в рамках планового перевыпуска — по окончании срока действия карт Maestro Социальная», — отмечается в комментарии.

Теги: платежная система "Мир" , Сбербанк , бюджетники
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