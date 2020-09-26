Познер объяснил отношение США к России как к «врагу»

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как «врага», так как американское телевидение показывает «только отрицательные картинки» о стране. Об этом он сказал в интервью «КП», отвечая на вопрос, почему в России события в Соединенных Штатах освещают «с нескрываемым злорадством» и откуда у россиян «такой яростный антиамериканизм».

При этом большинство оценивают события по тому, как им подают ту или иную ситуацию, убежден он.

«И там тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — считает Познер.

В России показывают «погромы, разгромы, пожары» в Соединенных Штатах, при этом никто не объясняет причины происходящего. «И волей-неволей большинство людей говорят: «вот эти черномазые, они такие-сякие, правильно, что их давят», — отметил Познер. И когда это демонстрируют изо дня в день, создается негативное впечатление.

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