Познер счел санкции против России «наказанием» за речь Путина

Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Введение западными странами санкций против России стало «наказанием» за речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене, считает телеведущий Владимир Познер.

Так он ответил на вопрос о том, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и считает ли, что «России стоит как-то более уверенно отстаивать свои интересы и свою правоту».

Познер напомнил, как в 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковав действующий мировой порядок. Тогда глава государства заявил, что Москва не принимает политику однополярного мира, имеет свои национальные и геополитические интересы и будет проводить независимую внешнюю политику.

«С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — отметил Познер, добавив, что для этого используются любые поводы.