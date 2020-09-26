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Общество ,  
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Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26

Губернатор Харьковской области Украины Алексей Кучер объявил траур из-за крушения военного самолета Ан-26, при падении которого погибло больше 20 человек. Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26», — указал Кучер.

На всех областных госучреждениях будут приспущены государственные флаги, которые дополнят траурными лентам. Органам местного самоуправления рекомендовано последовать этому примеру.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Всего в самолете летели 27 человек, из них, по последней информации, погибли 25. Кучер сообщал, что двое человек выжили, из которых один находится в критическом состоянии.

Самолет разбился вечером 25 сентября рядом с автомобильной трассой в 2 км от военного аэропорта города Чугуев. Среди версий произошедшего техническая неисправность и ошибка пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский велел создать специальную комиссию для расследования случившегося. Ее возглавит вице-премьер Олег Уруский. Сам Зеленский приедет в Харьковскую область 26 сентября.

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