Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26

Губернатор Харьковской области Украины Алексей Кучер объявил траур из-за крушения военного самолета Ан-26, при падении которого погибло больше 20 человек. Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26», — указал Кучер.

На всех областных госучреждениях будут приспущены государственные флаги, которые дополнят траурными лентам. Органам местного самоуправления рекомендовано последовать этому примеру.

Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Всего в самолете летели 27 человек, из них, по последней информации, погибли 25. Кучер сообщал, что двое человек выжили, из которых один находится в критическом состоянии.