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Лавров исключил заключение мира с Японией в духе «последнего выстрела»

Переговоры с Японией касаются заключения полноценного мирного договора, а не решения территориальной проблемы и поэтому не противоречат обновленной Конституции, заявил Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Договоренности между Москвой и Токио о том, что мирный договор между двумя странами будет заключен после решения территориальной проблемы, не было, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр выступал на онлайн-сессии «Примаковских чтений — 2020». Трансляция сессии велась на YouTube-канале форума.

Лаврову задали вопрос о том, что новый текст Конституции России прямо запрещает отчуждение территорий, а значит, и переговоры с Японией об островах Курильской гряды являются неконституционными. Лавров ответил, что российско-японские переговоры идут не о территориях, а о заключении мирного договора. Причем «современного, полноценного договора», который отражает современную ситуацию, с учетом всех подписанных со времен войны документов.

«Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский Союз... Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны», — сказал министр.

«Мы слышим, конечно, заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим нашу территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — добавил он.

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
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Остров Итуруп в Сахалинской области

Лавров назвал японскую позицию неправовой, поскольку Токио пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. «Японские официальные лица многократно заявляли, что итоги Второй мировой войны они признают, за исключением итогов в отношении Южных Курильских островов, или, как они их называют, Северных территорий. Это неправовая позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», — отметил Лавров.

Вопрос принадлежности Южных Курильских островов Япония считает незакрытым со времени окончания Второй мировой войны. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие Советскому Союзу. СССР не подписал Сан-Францисский мирный договор 1951 года, прекращавший состояние войны между Японией и странами-союзницами: советская делегация покинула переговоры в знак протеста, что в них участвуют представители Тайваня, а не материкового Китая. В тексте этого договора не был прописан и статус Курил.

В 1956 году Россия и Япония подписали и ратифицировали декларацию, по которой состояние войны между двумя странами было прекращено. Стороны согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. Причем СССР соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем условием, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора (позднее эта позиция корректировалась).

В Конституции России в 2020 году были внесены поправки, одна из которых касается статьи 67 Основного закона. «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», — гласит текст статьи в новом варианте.

В мае 2020 года МИД Японии вернул в ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» претензии страны на Южные Курилы. В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют Северными территориями, «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в прошлогоднем докладе; до этого в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в 2018 году.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Япония, переговоры, мирный договор, Конституция
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