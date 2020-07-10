Лавров исключил заключение мира с Японией в духе «последнего выстрела»

Переговоры с Японией касаются заключения полноценного мирного договора, а не решения территориальной проблемы и поэтому не противоречат обновленной Конституции, заявил Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Договоренности между Москвой и Токио о том, что мирный договор между двумя странами будет заключен после решения территориальной проблемы, не было, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Министр выступал на онлайн-сессии «Примаковских чтений — 2020». Трансляция сессии велась на YouTube-канале форума.

Лаврову задали вопрос о том, что новый текст Конституции России прямо запрещает отчуждение территорий, а значит, и переговоры с Японией об островах Курильской гряды являются неконституционными. Лавров ответил, что российско-японские переговоры идут не о территориях, а о заключении мирного договора. Причем «современного, полноценного договора», который отражает современную ситуацию, с учетом всех подписанных со времен войны документов.

«Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский Союз... Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны», — сказал министр.

«Мы слышим, конечно, заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим нашу территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года», — добавил он.