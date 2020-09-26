Премьер Японии Суга заявил о готовности встретится с Ким Чен Ыном

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится на сайте японского Министерства иностранных дел.

«Я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо условий. Установление конструктивных отношений между Японией и Северной Кореей не только послужит интересам обеих сторон, но также внесет большой вклад в региональный мир и стабильность», — сказал премьер-министр.

Среди нерешенных проблем Японии и КНДР он назвал случаи похищения Северной Кореей людей и ракетно-ядерное вооружение. Суга указал, что его страна стремится нормализовать свои отношения с КНДР.

В начале 2000-ых Ким Чен Ын признал, что северокорейские спецслужбы причастны к похищению более 10 японских граждан в 1970-х и 1980-х годах. Он пообещал наказания для ответственных за случившееся и пообещал, что подобное не повторится.