Число погибших при крушении самолета Ан-26 под Харьковом выросло до 20

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Украинское МВД сообщило, что количество погибших при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом составило 20 человек, по данным на 21:45.

Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позднее ведомство сообщило, что число погибших выросло до 22 человек. По данным МВД, в самолете было 23 человека, среди них 18 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и пять членов экипажа. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям позже также сообщила, что из 28 находившихся на борту 22 погибли, двое пострадали, спасатели в поисках еще четырех.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что на Украине создадут комиссию для расследования обстоятельств крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Сам Зеленский, по словам его пресс-службы, приедет в Харьковскую область, где разбился самолет.