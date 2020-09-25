Спасатели назвали число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом

Авиакатастрофа произошла в 2 км от военного аэродрома у города Чугуева Харьковской области около 20:45 мск. По предварительным данным, самолет разбился при заходе на посадку

Фото: Национальная полиция Украины

В результате авиакатастрофы под Харьковом погибли 22 человека, сообщает ГСЧС Украины.

Всего на борту самолета находились, по данным ведомства, 28 человек. Два человека выжили и госпитализированы, поиски тел продолжаются. В самолете совершали учебный полет курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

mobrep/telegram

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МВД Украины сообщает о 20 погибших и двух тяжело раненных, на борту самолета, по их данным, находились 24 человека.

По предварительным данным, самолет разбился при заходе на посадку у города Чугуева, где расположен аэродром учебной воинской части.