ВВС Украины подтвердили крушение военного самолета Ан-26 под Харьковом

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области вечером 25 сентября произошло крушение военного самолета Ан-26. Об этом Командование военно-воздушных сил Украины сообщает в Facebook.

«Самолет разбился при заходе на посадку. Помимо экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины», — указано в сообщении.

По данным ведомства, есть погибшие и травмированные.

Позже власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о 22 погибших. МВД указывало, что крушение произошло в 20:45 (время совпадает с мск). Самолет разбился в 2 км от военного аэропорта вблизи города Чугуев в Харьковской области.