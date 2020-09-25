Появилось видео с места крушения самолета под Харьковом

Под Харьковом разбился военный Ан-26. По официальным данным, на борту находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины

mobrep/telegram

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Украинское издание Страна.ua опубликовало видео после крушения самолета под Харьковом.

На видеозаписи видно, как рядом с автомобильной дорогой начался большой пожар. На поле лежит упавший самолет. Ближе к носовой части транспорта идет возгорание.

Изначально издание со ссылкой на очевидцев сообщило о крушении самолета. Позже информацию подтвердили в Командовании воздушных сил Украины.

По его данным, в Харьковской области, заходя на посадку, разбился военный самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины.