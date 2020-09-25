В Сербии при крушении МиГ-21 погибли два пилота

На западе Сербии в результате крушения МиГ-21 погибли два пилота ВВС республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«Пилоты майор Деян Крсник и капитан первого класса Звонко Васильевич из 101-й истребительной эскадрильи 204-й воздушно-десантной бригады ВВС Сербии погибли сегодня при крушении самолета МиГ-21 в районе села Бразина близ Мали Зворник», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что президент страны Александр Вучич и глава Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович направили телеграммы с соболезнованиями семьям погибших.

По информации Минобороны, самолет МиГ-21 был осмотрен перед взлетом и был готов к полету. В ведомстве добавили, что крушение самолета произошло при выполнении регулярного полета утром 25 сентября.