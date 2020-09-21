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В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В американском Техасе при аварийной посадке разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Об этом заявил сержант департамента общественной безопасности Техаса Эрик Берс, передает телеканал CNN.

Пилот попытался посадить самолет в аэропорту Хиллтоп-Лейкс после того, как в двигателе возникла неисправность. Погибшие — пассажиры, двое мужчин и две женщины.

В Ульяновской области при посадке погиб пилот легкомоторного самолета
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Фото:пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Самолет вылетел из Остина и направлялся в Луизиану.

Сержант предоставил CNN бортовой номер разбившегося летательного аппарата. Как пишет телеканал, он относится к семейству одномоторных легких самолетов, производимых американской компанией Piper Aircraft.

Ранее в Московской области мужчина обстрелял легкомоторный самолет, который находился на высоте 100 м, пилот был вынужден совершить жесткую посадку. Никто не пострадал, личность стрелявшего установлена. Правоохранительные органы начали проверку.

Техас легкомоторный самолет крушение
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