В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В американском Техасе при аварийной посадке разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Об этом заявил сержант департамента общественной безопасности Техаса Эрик Берс, передает телеканал CNN.

Пилот попытался посадить самолет в аэропорту Хиллтоп-Лейкс после того, как в двигателе возникла неисправность. Погибшие — пассажиры, двое мужчин и две женщины.

Самолет вылетел из Остина и направлялся в Луизиану.

Сержант предоставил CNN бортовой номер разбившегося летательного аппарата. Как пишет телеканал, он относится к семейству одномоторных легких самолетов, производимых американской компанией Piper Aircraft.