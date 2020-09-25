В Сербии МиГ-21 упал во двор дома

Фото: aldin_ww / Twitter

На западе Сербии упал военный самолет МиГ-21. Об этом сообщает телеканал PTC со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве пояснили,что самолет упал во время выполнения регулярного полета утром 25 сентября. Уточняется, что крушение МиГ-21 произошло в районе села Бразина недалеко от города Мали Зворник.

Также телеканал передает, что по неподтвержденной информации, один пилот погиб, другого ищут. Также пострадал житель дома, во двор которого упал самолет. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящий момент к месту происшествия направлена бригада поисково-спасательной службы и скорая помощь.