Генпрокуратура утвердила обвинение против владельца «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский (Фото: СК РФ / ТАСС)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение против владельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владеет ТЦ «Зимняя вишня». — РБК) Вячеслава Вишневского», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в 2013–2014 годах дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстроительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой. Таким образом, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение на эксплуатацию здания. В итоге весной 2018 года в торговом центре произошел пожар, во время которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

После пожара Вишневский скрылся от правоохранительных органов и уехал за границу, его объявили в международный розыск. Спустя год злоумышленника удалось задержать на территории Польши. В марте 2020 года его экстрадировали в Россию.

