Генпрокуратура утвердила обвинение против владельца «Зимней вишни»
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение против владельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владеет ТЦ «Зимняя вишня». — РБК) Вячеслава Вишневского», — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в 2013–2014 годах дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстроительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой. Таким образом, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение на эксплуатацию здания. В итоге весной 2018 года в торговом центре произошел пожар, во время которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
После пожара Вишневский скрылся от правоохранительных органов и уехал за границу, его объявили в международный розыск. Спустя год злоумышленника удалось задержать на территории Польши. В марте 2020 года его экстрадировали в Россию.