В Совете Федерации оценили номинацию Трампа на Нобелевскую премию

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Номинация президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира может быть политическим решением, связанным с началом его избирательной кампании, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Сейчас ясно, что идут выборы в США, и наверняка Трамп все это соизмеряет со своими медиапланами и со своими планами несколько увеличить количество своих потенциальных избирателей. Я не готов это серьезно комментировать, это политическое решение, возникшее накануне его избирательной кампании», — заявил он.

Также сенатор отметил, что, по его мнению, люди, номинированные на Нобелевскую премию мира, часто не соответствовали роли миротворцев, а сама номинация крайне субъективна.

«Сама эта номинация, в отличие от номинаций в естественных науках, она — скажу, возможно, спорную вещь — от лукавого. Потому что понятие войны и мира — оно очень сложное само по себе и не такое черно-белое, как это кажется иногда. И в конце XX-го — начале XXI века там много передергиваний, приукрашивания исторических фактов», — отметил сенатор.

О политизированном характере этой номинации в разговоре с РБК заявил и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.