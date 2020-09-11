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В Совете Федерации оценили номинацию Трампа на Нобелевскую премию

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Номинация президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира может быть политическим решением, связанным с началом его избирательной кампании, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Сейчас ясно, что идут выборы в США, и наверняка Трамп все это соизмеряет со своими медиапланами и со своими планами несколько увеличить количество своих потенциальных избирателей. Я не готов это серьезно комментировать, это политическое решение, возникшее накануне его избирательной кампании», — заявил он.

Также сенатор отметил, что, по его мнению, люди, номинированные на Нобелевскую премию мира, часто не соответствовали роли миротворцев, а сама номинация крайне субъективна.

«Сама эта номинация, в отличие от номинаций в естественных науках, она — скажу, возможно, спорную вещь — от лукавого. Потому что понятие войны и мира — оно очень сложное само по себе и не такое черно-белое, как это кажется иногда. И в конце XX-го — начале XXI века там много передергиваний, приукрашивания исторических фактов», — отметил сенатор.

О политизированном характере этой номинации в разговоре с РБК заявил и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это все в фарс превращается. Абсолютно политическое решение. Мир — это очень тонкая материя. Давали премию уже другим деятелям, которые, как оказалось, не были миротворцами. И особенно полюбилась эта премия президентам США, хотя Америка — это как раз та страна, которая сеет войны», — считает сенатор.

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9 сентября депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде предложил отдать Нобелевскую премию мира в 2021 году президенту США за нормализацию отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем.

11 сентября Дональд Трамп заявил о согласии Бахрейна и Израиля нормализовать дипломатические отношения. Произошло это после переговоров, которые провели госсекретарь США Майк Помпео и советник президента Джаред Кушнер с руководством Бахрейна.

За всю историю Нобелевскую премию мира получили четыре американских президента. Это были Теодор Рузвельт, который получил ее за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией в 1905 году, Вудро Вильсон — за создание Лиги наций в 1920 году и Джимми Картер (за многолетнюю деятельность по разрешению международных конфликтов). Также в 2009 году ее получил Барак Обама за «усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

Теги: Совет Федерации, Нобелевская премия, Дональд Трамп, новости
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