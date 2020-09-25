В Сети появилось видео поисков убитой в Нижегородской области девочки
В социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись поисков погибшей в Нижегородской области девочки, а также запись с камер наблюдения, где ребенок идет следом за неизвестным мужчиной. Ролики опубликовало сообщество «Нижний Новгород».
На кадрах первой записи видно, как мужчина в гражданской одежде просит волонтеров разойтись и объясняет, что сейчас на месте буду проходить оперативно-следственные мероприятия. Позднее он говорит, что девочку нашли мертвой.
На втором видео ребенок идет с неизвестным мужчиной вдоль дороги.