Экс-депутата Госдумы Ледкова избрали сенатором от Ямала

Григорий Ледков (Фото: Global Look Press)

Досрочно сложивший полномочия депутата Госдумы Григорий Ледков избран членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. Такое решение приняли депутаты регионального заксобрания на заседании 25 сентября.

«Григорий Ледков наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении на сайте регионального заксобрания.

22 сентября Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Ледкова. Он занимал пост замглавы комитета по делам национальностей. Ледков покинул пост в связи с избранием депутатом заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Это было необходимо, что бы он впоследствии смог стать членом Совета Федерации.

Ранее источники РБК сообщили, что в «Единой России» обсуждают идею о максимальном увеличении количества региональных групп на выборах в сентября 2021 года. По их данным, не менее, чем на половину, может обновиться состав кандидатов-одномандатников от партии.