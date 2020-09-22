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Политика ,  
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Два депутата Госдумы от «Единой России» досрочно сложили полномочия

Александр Карелин
Александр Карелин (Фото: duma.gov.ru)

Государственная дума приняла постановления о досрочном сложении полномочий депутатов Григория Ледкова и Александра Карелина из «Единой России». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Представители партии покидают Думу в связи со своим переходом в региональные парламенты. Ледкова избрали депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелина выбрали в Заксобрание Новосибирской области. Это необходимо для их дальнейшего попадания в Совет Федерации.

Карелин поблагодарил избирателей и членов Госдумы за совместную работу. «Каждому депутату хочу сказать спасибо за школу понимания и культуру полемики», — отметил он.

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Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Александр Карелин был депутатом Госдумы с 1999 года. В разное время он входил в комитеты по охране здоровья и спорту, международным делам, энергетике. В 2001 году Карелин стал членом высшего совета «Единой России».

Григорий Ледков получил полномочия депутата Госдумы в 2016 году. Являлся заместителем председателя комитета по делам национальности.

«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов
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Фото:Алексей Кушниренко / ТАСС

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Ранее источники РБК сообщили, что в «Единой России» обсуждают идею максимально увеличить количество региональных групп в своем избирательном списке на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Собеседники РБК отмечали, что состав кандидатов-одномандатников от партии может обновиться не менее, чем наполовину.

По результатам единого дня голосования, который завершился 13 сентября, «Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов: Томске и Тамбове. В частности, в Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.

Госдума «Единая Россия» депутаты отставка
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«Единая Россия» обсудила замену не менее 100 одномандатников в Думе
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«Единая Россия» потеряла большинство в заксобраниях столиц трех регионов
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