Два депутата Госдумы от «Единой России» досрочно сложили полномочия

Александр Карелин (Фото: duma.gov.ru)

Государственная дума приняла постановления о досрочном сложении полномочий депутатов Григория Ледкова и Александра Карелина из «Единой России». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Представители партии покидают Думу в связи со своим переходом в региональные парламенты. Ледкова избрали депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелина выбрали в Заксобрание Новосибирской области. Это необходимо для их дальнейшего попадания в Совет Федерации.

Карелин поблагодарил избирателей и членов Госдумы за совместную работу. «Каждому депутату хочу сказать спасибо за школу понимания и культуру полемики», — отметил он.

Александр Карелин был депутатом Госдумы с 1999 года. В разное время он входил в комитеты по охране здоровья и спорту, международным делам, энергетике. В 2001 году Карелин стал членом высшего совета «Единой России».