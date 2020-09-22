Два депутата Госдумы от «Единой России» досрочно сложили полномочия
Государственная дума приняла постановления о досрочном сложении полномочий депутатов Григория Ледкова и Александра Карелина из «Единой России». Об этом сообщает «Парламентская газета».
Представители партии покидают Думу в связи со своим переходом в региональные парламенты. Ледкова избрали депутатом Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Карелина выбрали в Заксобрание Новосибирской области. Это необходимо для их дальнейшего попадания в Совет Федерации.
Карелин поблагодарил избирателей и членов Госдумы за совместную работу. «Каждому депутату хочу сказать спасибо за школу понимания и культуру полемики», — отметил он.
Александр Карелин был депутатом Госдумы с 1999 года. В разное время он входил в комитеты по охране здоровья и спорту, международным делам, энергетике. В 2001 году Карелин стал членом высшего совета «Единой России».