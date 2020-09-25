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Германия вернет России 3 тыс. конфискованных на границе икон

Александр Прокопчук
Александр Прокопчук (Фото: пресс-служба МВД РФ / ТАСС)

В Россию вернут 3 тыс. икон, конфискованных таможенными органами Германии. Об этом рассказал начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор Александр Прокопчук в интервью ТАСС.

«Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон», — пояснил он. По данным Прокопчука, их пытались незаконно ввезти в Германию.

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Он также подчеркнул, что за последние 10 лет в Россию удалось вернуть более 250 реликвий. В том числе иконы XV–XIX веков «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская» и «Сошествие в ад», письменные указы русских царей, уникальный фарфоровый медальон с профилем Петра I и другие ценные вещи.

В прошлом году сотрудники читинской таможни задержали россиянку, которая спрятала в кроссовках золотые слитки стоимостью более 4 млн руб. Она планировала продать их в Китае.

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