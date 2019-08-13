Читинские таможенники задержали женщину с золотыми слитками в кроссовках

Читинские таможенники задержали женщину с золотыми слитками в кроссовках

Сотрудники читинской таможни задержали россиянку, которая спрятала в кроссовках золото стоимостью более 4 млн руб. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Слитки нашли с помощью стационарного металлоискателя. При личном досмотре россиянка отдала десять слитков золота общим весом 1,87 кг. В управлении рассказали, что они были спрятаны под стельками.

По словам женщины, слитки достались ей по наследству. Она планировала продать их в Китае.

В службе добавили, что слитки сделали кустарным способом, и, вероятно, золото добыли незаконно. Против россиянки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов).