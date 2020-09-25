За продажу фальшивых лекарств задержали более 120 человек по всему миру

Свыше 120 человек по всему миру были задержаны во время спецоперации «Пангея» за продажу контрафактных медицинских препаратов и изделий в интернете. Об этом сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук, передает ТАСС.

«Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше $14 млн. В их числе противовирусные препараты и защитные маски», — отметил Прокопчук.

По его словам, спецоперация «Пангея», направленная на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарств и медицинских изделий, проводилась в марте одновременно на территории 90 стран.

Глава российского бюро Интерпола добавил, что в России в рамках операции были задержаны 34 человека. Также в стране проверили свыше 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в социальных сетях, выявили более 2 тыс. сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарств и медицинских изделий, возбудили 87 уголовных дел, а также инициировали свыше 1,1 тыс. административных проверок.