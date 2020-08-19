На берегу Енисея в Хакасии нашли тело пятилетней девочки

Фото: МЧС России

На берегу Енисея в городе Саяногорске обнаружили тело пятилетней девочки с признаками утопления. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, около 16:00 по местному времени (12:00 мск) девочка с разрешения матери ушла на прогулку. В течение часа она не вернулась домой, и мать начала самостоятельные поиски. Через некоторое время житель Саяногорска, отдыхающий на берегу Енисея, сообщил об обнаружении тела девочки.

В ходе расследования выяснилось, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству. Этот ребенок также не вернулся домой, его пока не нашли.

«Идут следственные мероприятия, поиск мальчика продолжается. <...> Все необходимые силы брошены на поиски ребенка, трагедия», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия Ирина Ауль.