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На берегу Енисея в Хакасии нашли тело пятилетней девочки

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На берегу Енисея в городе Саяногорске обнаружили тело пятилетней девочки с признаками утопления. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, около 16:00 по местному времени (12:00 мск) девочка с разрешения матери ушла на прогулку. В течение часа она не вернулась домой, и мать начала самостоятельные поиски. Через некоторое время житель Саяногорска, отдыхающий на берегу Енисея, сообщил об обнаружении тела девочки.

В ходе расследования выяснилось, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству. Этот ребенок также не вернулся домой, его пока не нашли.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Идут следственные мероприятия, поиск мальчика продолжается. <...> Все необходимые силы брошены на поиски ребенка, трагедия», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия Ирина Ауль.

По ее словам, семья погибшей девочки — многодетная. «Переехала в поселок Майна в мае текущего года, ни на каких учетах не состояла», — сказала Ауль.

Как сообщили в СК, следователи возбудили уголовное дело. В районе предполагаемого исчезновения детей продолжаются широкомасштабные поиски с участием следователей, полицейских, сотрудников МЧС, волонтеров и местных жителей.

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В конце июля в выгребной яме в Крыму нашли мертвым трехлетнего мальчика, который пропал во время прогулки. Следователи сообщили, что ребенок умер в результате утопления. Признаков криминальной смерти медики не нашли.

Теги: Хакасия, СК, смерть ребенка, новости
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