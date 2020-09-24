Россия и Куба договорились проработать вопрос возобновления авиасообщения

Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двухстороннего авиасообщения. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочего визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.

Руис в Москве встретился с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Они обсудили принимаемые в обеих странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении пассажирских авиаперевозок.

В Росавиации отметили, что стороны обсудили другие аспекты сотрудничества, в том числе вопросы летной годности воздушных судов российского производства, эксплуатируемых на Кубе, а также вопросы сертификации самолетов и экипажей.

Россия с марта приостановила авиасообщение с зарубежными странами в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.